İstanbul Beylikdüzü’nde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasında

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan bir sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek taşıyan motorlu kurye sipariş götürüyordu. Kavşağa giren hafif ticari araç ve kurye birbirlerini fark edemeyerek kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası sesi duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Olaydan sonra bir vatandaş ise yaşananları anlattı.



Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kavşağa geldiği görülüyor. Bir süre sonra aniden kavşağa giren hafif ticari araç ile motosikletli kafa kafaya çarpışıyor. Yaralanan motosiklet sürücüsüne vatandaşların yardım ettiği görülüyor.