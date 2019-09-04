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İstanbul Esenyurt’ta komşular birbirine girdi, genç kız bıçakla yaralandı!

İstanbul Esenyurt’ta komşular arasında çıkan kavgada 1 genç kız bıçaklandı. Genç kız hastanede tedavi altına alınırken yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede komşular arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin salladığı bıçak 16 yaşındaki genç kızın omzuna geldi. Yaralanan kız olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldü. Kavganın olduğu yere gelen çok sayıda polis ekibi yaralanan kızı tarafları alarak polis merkezine götürdü. Bu sırada bıçaklanan kızın bir yakını ise sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren kadına olay yerinde bulunan 112 sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Polis olayla ilgili incelemeye başladı.
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İstanbul Esenyurt’ta komşular birbirine girdi, genç kız bıçakla yaralandı!
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