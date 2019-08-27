İstanbul Galata Köprüsü’nde seyyar satıcılar zabıtaya sopayla saldırdı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Galata Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri, köprü üzerinde seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı. Burada su satışı yapan çok sayıda işportacıyı gören ekipler, tezgahlarını kaldırması için uyarıda bulundu. Uyarının ardından satıcılarla zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine işportacılardan biri eline sopa alarak zabıtanın kafasına vurdu. Ortalığın bir anda karıştığı kavga köprü üzerinden Karaköy Meydanı'na taştı.Zabıta ekipleri suçladıkları polisle de kavga ettiZabıta ekipleri toplanan seyyar satıcıları durdurmakta yetersiz kalınca, meydanda görev yapan polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin üzerine yürüyen zabıta ekipleri, polisi suçladı. Zabıta ekipleri ile arasında arbede yaşandı. Dakikalar süren kavga sonucunda zabıtaya saldıran seyyar satıcı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak kullandıkları sopalarla birlikte polis merkezine götürüldü. Yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.