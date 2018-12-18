İstanbul Gaziosmanpaşa’da kapkaççılar önce çaldı, sonra kaza yaptı...O anlar kamerada

Olay, Gaziosmanpaşa ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Şükran Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 2 şahıs cadde üzerinde bir kadının çantasını ve telefonunu kapkaç yoluyla çaldı. Kapkaççılar daha sonra üzeri tamamen poşetle sarılı çalıntı olduğu iddia edilen 34 ZP 1929 plakalı motorla kaçmaya başladı. Hızla olay yerinden kaçan kapkaççılar çok fazla gidemeden kaza yaptı. Önce ara sokaktan çıkan Mustafa Çoban idaresindeki 59 ZF 747 plakalı ticari araca ardından da yol kenarında duran simitçi arabasına çarpan kapkaççılar yola savruldu. Yola savrulan kapkaççılardan başında kask olan koşarak olay yerinden kaçarken, kaskı olmayan kapkaççı ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, yaralı şahıs 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı. İki kapkaççının çaldıkları çanta ve telefonlarla kaçarken yaptıkları kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İki kapkaççının kaçarken arabasına çarptığı Mustafa Çoban isimli vatandaş, "Süratli bir şekilde geldiler bana çarptılar. Oraya doğru uçtular. Çantaları falan ele geçirdiler. Telefonu çalınan kadını da buldular. Ona telefonunu verdiler. İki kişilerdi. Biri kaçtı. Kasklı olan kaçtı. Kasksız olan da yaralandı" dedi.



"Kazadan sonra birisi baygın, öbürü de kaçıyor"

Kapkaççıların kaza yaptığı yerde kıraathane işleten Harun Aydın, kaza anında yere düşen çantayı aldığını ve dükkana koyduğunu söyledi. Çantayı polis ekiplerine teslim ettiğinde içinden çalıntı telefonların çıktığını belirten Aydın, "Gürültüye dışarı çıktık. Yolda bir bayan çantası buldum. Çantayı içeriye bıraktım. Polis arkadaşlar aldı. İçinde çalıntı telefonlar çıktı. Kapkaççı olduğu söyleniyor. Burada bayanın elinden telefonunu çalmışlar. Arabaya çarpıyorlar. Arabadan sonra gelip kahvenin önünde duran simitçi arabasına çarpıyor. Ondan sonra birisi baygın, öbürü de kaçıyor" diye konuştu.



"Kaskı falan bana fırlattı"

Kazanın ardından olay yerinden kaçan kapkaççıyı kovaladığını söyleyen Yunus Emre Günaltay, "Şahıslar 2 kişiydi. Bir tanesi kamyonun altına girdi. Sonra diğeri bir anda kaçmaya başladı. Ben de arkasından koştum ama yakalayamadım. Kaskı falan bana fırlattı. Buraya getirdim hatta kaskı. İleride kadının çantasını almışlar. Burada da arabaya vurmuşlar telaş yapınca. Yakalayamadık ama" şeklinde konuştu.



Kaza anı saniye saniye kamerada

Öte yandan, iki kapkaççının bir kadının çantasını ve telefonunu çaldıktan sonra kaçarken yaptıkları kaza kameralara yansıdı. Çevredeki bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kaçan kapkaççılar önce ara sokaktan caddeye çıkan otomobile ardından da yol kenarındaki simitçi arabasına çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan şahısların yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor. Kapkaççılardan birinin kazanın ardından olay yerinden koşarak uzaklaştığı da kameralara yansıyor.