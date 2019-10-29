Web TV Haber İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı!

29.10.2019 | 08:12

Narkotik polisinin Gaziosmanpaşa merkezli 35 adrese yaptığı uyuşturucu operasyonunda 40  şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlara polis köpeği Alex de eşlik etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yaptığı 4 aylık fiziki ve teknik takibin ardından Gaziosmanpaşa ilçesi merkezli 35 adrese yaptığı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.


Zehir tacirlerinin peşine düşen narkotik polisi, 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan takibin ardından adresleri belirlenen zehir tacirleri için sabahın erken saatlerinde düğmeye basan narkotik polisi, Gaziosmanpaşa merkezli operasyonda 35 adrese baskın düzenledi. Operasyona özel harekat polisi ile polis helikopteri de eşlik etti. Özel harekat polisleri koçbaşı kapıları kırarak adreslere girdi.


POLİS KÖPEĞİ ALEX DE EŞLİK ETTİ
Operasyon yapılan Sarıgöl Mahallesi Postane Arkası ve Sakarya Sokak'ta iki gecekonduydu. baskınlara özel harekat polisinin yanı sıra narkotik köpeği Alex de eşlik etti. Koçbaşı ile kapıların kırılmasının ardından polis ekipleri adreslerde arama yaptı. Yapılan aramada 1 şüpheli gözaltına alındı. Karadeniz Mahallesi 1170/3 Sokak'taki bir adreste yapılan herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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