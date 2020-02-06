İstanbul için son dakika kar yağışı açıklaması! Meteoroloji saat verip uyarmıştı; İstanbul'a kar yağacak mı? | Video
Aralarında İstanbul'un da bulunduğu için birçok il için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Günlerdir uyarılarını yineleyen MGM, İstanbul'da kar yağışı için bugünü işaret etmişti. Durum böyle olunca da, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyordu. Gün içeriside beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, İstanbul'da beklenen kar yağışı konusunda saat verdi. Kurum ayrıca, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:19
Petrol fiyatlarında koronavirüs etkisi! | Video 06.02.2020 | 15:57
00:43
Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu | Video 06.02.2020 | 15:42
00:57
Ordu'da fırtına çatıları uçurdu; ilçelerde okullar tatil edildi | Video 06.02.2020 | 15:44
00:54
04:38
30:44
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'la ilgili açıklama | Video 06.02.2020 | 15:14
01:35
MHP 'Kılıçdaroğlu' raporunu tamamlayarak suç duyurusunda bulundu | Video 06.02.2020 | 15:09
04:38
Uçak kazasından sağ kurtulan yolcu o anları A Haber’e anlattı | Video 06.02.2020 | 14:57
01:15
Düzce'de iki yaşındaki çocuğa şiddet! | Video 06.02.2020 | 15:02
01:00
Seda Akgül'den Hakan Ural'a cevap: Acilen kanıtlanmasını istiyorum | Video 06.02.2020 | 14:34
00:42
02:07
00:31
Şehitten geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler kaldı | Video 06.02.2020 | 14:22
01:13
Hakkari şehitlerine veda! | Video 06.02.2020 | 14:21
02:29
03:52
Uçak kazasında acil durum kapıları neden açılmadı? | Video 06.02.2020 | 14:16
03:50
08:56
01:05
Manisa'da Muradiye sanayii bölgesinde fabrika yangını çıktı | Video 06.02.2020 | 12:48
01:39
Diş hekimi kadın öldü; eşi işi çıkınca uçak kazasından kurtuldu | Video 06.02.2020 | 12:28