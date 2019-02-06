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İstanbul Kartal'da çöken 7 katlı binanın enkazı başında gözyaşlarına boğuldular!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Kartal’da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerinde incelemelere başladı.

İstanbul Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığınca bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerine intikal etmiş olup, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur" denildi.
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İstanbul Kartal'da çöken 7 katlı binanın enkazı başında gözyaşlarına boğuldular!
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