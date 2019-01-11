İstanbul Maltepe'de düşen asansörde korku dolu anlar!

Olay saat 08.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Çamoba Sokak'daki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, 16 yaşındaki Yaren Kara okula gitmek için evinden çıkarak 4 kattaki evlerinden asansöre bindi. Asansör henüz belirlenemeyen bilinmeyen bir nedenle giriş katta durmayarak bir anda zemin kata düşerek durdu. Sesi duyan bina sakinleri hemen asansöre giderek kapısını açmaya çalıştı. Kapı açılmayınca büyük korku ve panik yaşandı. Genç kız bağırarak yardım istedi. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla asansörü açamayınca itfiaye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



YARIM SAAT MAHSUR KALDI

İtfaiye ekipleri çalışmaları sonucu asansörde mahsur kalan genç kız, yarım saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı, uzun süre annesine sarılarak ağladı. Bina sakinleri ve sağlık ekipleri genç kızı severek teselli etmeye çalıştı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda genç kız ailesiyle birlikte evine döndü.