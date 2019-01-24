Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İstanbul Pendik'te genç kadının motosikletli kapkaççıları kovalama anı kamerada!

İstanbul Pendik’te motosikletli iki kapkaçcı kaldırımda yürüyen genç kadının çantasını çalarak kaçmaya başladı. Kapkaçcılar, arkalarından koşan kadından kaçarak izlerini kaybettirdi. Genç kadının kapkaç sonrası motosikletli kapkaçcıları kovalama anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kapkaç olayı, Pendik Kaynarca'da geçen gün 16.00 sıralarında meydana geldi. Genç bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada kadını gözlerine kestiren motosikletli iki kapkaççı, kadına doğru yaklaştı. Genç kadının arkasından yaklaşan kapkaççılar, çantasını çalarak motosiklete geri bindi. Bir anlık şoka giren genç kadın, kapkaççıların arkasından metrelerce koştu ama yetişemedi. Motosikletli şahıslar genç kadının çantasıyla beraber kaçarak izlerini kaybettirdi. Yaşanan bu kapkaç olayı, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Görüntülerde motosikletli iki kapkaççı çevrede birkaç kez tur atıyor, ardından genç kadına arkadan yaklaşıyor ve kadının çantasını çalıp kaçıyorlar. Bu sırada kadın kapkaççıları metrelerce kovalıyor. Ancak izlerini kaybettiriyor. Görgü şahitler ise kadının çantasının motosikletli kapkaççı tarafından çalındığını söyleyerek, "Kadın kovaladı ancak yakalayamadı" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Pendik'te genç kadının motosikletli kapkaççıları kovalama anı kamerada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN