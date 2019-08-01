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İstanbul Selimpaşa TEM'de TIR devrildi

TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisi Edirne istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 NMR 42 plakalı TIR sürücüsü seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, önce sağa sola savruldu ardından da devrilerek yan yattı. TIR'da ağır hasar meydana geldi. Araç içindeki iki kişi ise kendi imkanları ile dışarı çıktı. Olay yerine sürücülerin ihbarı üzerine çekici ve polis ekipleri sevk edildi. TIR emniyet şeridine alınırken, bölgede Edirne istikametine doğru yoğun trafik oluştu.
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İstanbul Selimpaşa TEM'de TIR devrildi
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