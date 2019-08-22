İstanbul Taksim Kazancı Yokuşu'nda korkutan patlama!

Yangın saat 00.10 sıralarında Taksim'de bulunan Kazancı Yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir yerden bilinmeyen sebeple yer altı kabloları yanmaya başladı. Yanmaya başlayan kablolar bir an büyük bir ses ile patladı.



Patlama sesini duyan görevliler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve itfaiye görevlisi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına yangın söndürülerek kontrol altına alındı.



Daha sonra ise bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi. Kabloların yanmasının çıkış sebebi araştırılıyor.