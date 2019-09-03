İstanbul Turistleri dolandıran Pakistanlı sahte polis yakalandı

İstanbul Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde 24 Ağustos'ta Lübnan uyruklu turist Mohammad Alachı A. (49) kendisini polis olarak tanıtan bir kişiye 500 dolar para kaptırdığını belirterek, polise başvurdu. Turistin şikayeti üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Turistin verdiği bilgilerden yola çıkan polis ekipleri şüphelinin kullandığı aracın kiralık olduğu, otomobilin Zeytinburnu istikametine gittiğini belirledi. Ekipler otomobili Bakırköy Aksu Caddesi'nde durdurdu. Otomobili kullanan Pakistan uyruklu Jan M. (42) yakalanarak gözaltına alındı.



Polis merkezine götürülen Jan M.'nin Bakırköy'de 12 Ağustos'ta kendisini polis olarak tanıtıp Hammoud M.'nin 500 Dolarını, 19 Ağustos'ta da Bahçelievler'de yine Abdurrahman Hussein M.'nin 2 bin 200 Dolar ve 105 lira parasını aldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Jan M. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.