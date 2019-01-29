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İstanbul Üsküdar'da otomobil dereye uçtu: 1'i çocuk 4 yaralı!

İstanbul Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç dereye uçtu. Kazada araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Nesrin Sayar aracıyla Ümraniye istikametine ilerliyordu. Sayar direksiyon hakimiyetini kaybedince içinde biri çocuk 4 kişinin bulunduğu otomobil kaldırımı aşarak takla attı. Dere yoluna uçan otomobil ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.


Vatandaşlar da dereye inerek araçtaki yaralıların yardımına koştu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar dere yoluna inerek araç içerisindeki yaralıları çıkardı. Biri çocuk 4 yaralı sağlık ekiplerine teslim edilidi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralılar, hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Bir görgü tanığı, "Sürücü yolu şaşırdı. Takla attıktan sonra dere uçtu. Bu yolda buna benzer kazalar çok oluyor" diye konuştu. Kaza yapan otomobil itfaiyenin vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

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İstanbul Üsküdar'da otomobil dereye uçtu: 1'i çocuk 4 yaralı!
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