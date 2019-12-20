İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Adalar'daki ruam hastalığı hakkında son dakika açıklaması: 3 ay süreyle durduruldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Adalar'da yaşanan ve 81 atın itlaf edilmesine neden olan ruam hastalığı hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Yerlikaya, "İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına karar verildi. Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu" diye konuştu.Vali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle dedi:
"Adalar İlçemizde, 2019 yılı Sonbahar Ruam taramasına tabi tutulan atların 81'inde Ruam hastalığı tespit edilmiş ve bu atlar itlaf edilmiştir. Ruam, bulaşıcı karakterli bir hastalık olduğundan; insan, hayvan ve çevre sağlığına yönelik muhtemel tehditlerin önlenmesi için ilçemizde gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Hepimizi derinden üzen bu durumun, olumsuz etkilerinin sona erdirilmesi için, talimatım üzerine Mahalli Çevre Kurulu Alt Komisyonu, dün Adalar ilçemizde toplanarak incelemelerde bulundu. Alt Komisyonun dün aldığı tavsiye kararları, olağanüstü toplantıya çağırdığım İl Mahalli Çevre Kurulunda görüşülerek biraz önce nihai karara bağlandı"
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