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İstanbul'da 2 ay da 3 kez soyuldu! Kartal'daki lastik hırsızlığı güvenlik kamerasında...

İstanbul Kartal’daki bir lastik dükkanından yapılan hırsızlık saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yaklaşık 15 bin liralık lastik çalan zanlılar kayıplara karışırken, 2 ayda 3 kez soyulan dükkanın sahibi, son dönemde lastikçilerde meydana gelen soygunlar nedeniyle mağdur durumda olduklarını söyledi.

Soğanlık Mahallesi'ndeki Sakızağacı Caddesi'nde bulunan bir lastikçi dükkanı, bu sabah saat 8.30 sıralarında soyuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde beyaz renkli panelvan araçla öne lastikçi dükkanına yanaşıyor. İlk denemelerde kapıyı açmayı başaramayan hırsızlar, daha sonra camı kırıp içeriye girerek istediklerini alıyor.


İHA'ya konuşan işyeri sahibi Ahmet Keskin, "İlk yaşanan soygun sabah 06.45 sıralarında meydana geldi. Kilitleri kırıp stantlarda ve yakında duran lastikleri almışlar. Alarm çalmaya başlayınca üst komşu uyanmış ve kaçmışlar. 10 - 15 tane lastiğimizi aldılar. İkinci olayda ise saat 9.00 civarında yan camı kırıyorlar. Oradan 5 - 6 adet lastik alıyorlar. Ses olunca esnafların araçlarına vurarak kaçıyorlar. 2 ay arayla meydana geldi bu olaylar. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu konuda mağduruz. Toplamda 15 bin lira civarında maddi zararımız var. İlk teşebbüslerinde kilitleri kırıp açamayınca kaçmışlar ama 2 gün sonra tekrar deneyip bu sefer alıp kaçmışlar. Bu civarda hemen hemen her lastikçiye girdiler. Farklı araçlar kullanıyorlar" dedi.

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İstanbul'da 2 ay da 3 kez soyuldu! Kartal'daki lastik hırsızlığı güvenlik kamerasında...
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