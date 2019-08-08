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İstanbul'da kazada ölen hostes Didem Şam'ın fuları, tabutunun başına konuldu

İstanbul Büyükçekmece'de sabah saatlerinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden THY kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Şam'ın tabutunun başına hostes fuları konuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Büyükçekmece Çatalca Yolu, Tepecik mevkisi Büyükçekmece istikametinde yaşanmıştı. Kazada hayatını kaybeden kabin memuru Didem Şam'ın cenazesi Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından eşi Rıdvan Şam ve yakınları tarafından alınarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Şam'ın çocuğu olmadığı öğrenilirken akrabalarının İzmir'de olduğu ve oradan gelecekleri bilgisine ulaşıldı. Acılı eşi yakınları teselli ettiği görüldü.


Şam'ın tabutunun başına Hostes kıyafetinde kullandığı fuların bir yakını tarafından konuldu.

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İstanbul'da kazada ölen hostes Didem Şam'ın fuları, tabutunun başına konuldu
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