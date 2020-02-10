Web TV Haber İstanbul'da dehşet görüntüleri! Köpeği defalarca tekmeleyen şahıs, serbest bırakıldı | Video

İstanbul'da dehşet görüntüleri! Köpeği defalarca tekmeleyen şahıs, serbest bırakıldı | Video

İstanbul'da dehşet görüntüleri! Köpeği defalarca tekmeleyen şahıs, serbest bırakıldı | Video
10.02.2020 | 10:49

İstanbul Eyüpsultan Göktürk’te özel bir sitenin spor alanına hapsettiği köpeği defalarca tekmeleyerek darp eden şahıs, emniyette yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

İstanbul Eyüpsultan Göktürk Mahallesindeki özel bir sitede geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan olayda, K.K (65) isimli şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple köpeği spor alanına hapsetmiş ve tekmelemişti. Bir süre sonra şahıs, köpeği alanda bırakarak oradan uzaklaşmış, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansımıştı. Yaşanan olayın ardından köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine Eyupsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda köpeği tekmeleyen şahsın K.K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilerek hakkında işlem yapılan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

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