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İstanbul’da Özel Harekat destekli gasp operasyonu kamerada | Video

İstanbul’da Özel Harekat destekli gasp operasyonu kamerada | Video
11.02.2020 | 14:39

İş insanlarını tehdit ederek milyonlarca TL gasp eden şüpheliler operasyonla yakalandı. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3’ü kadın 8 kişiden 4’ü tutuklandı.

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