Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İstanbul’da şehir magandası, trafikte sürücüsüyle tartıştığı halk otobüsünün aynasını kırdı

İstanbul Sultangazi’de yol kenarına park ettiği kapalı kasa minibüse binen sürücü, yanından geçemediği için kendisine korna çalan halk otobüsünün şoförü ile tartıştı. Tartışmada, “Kapıyı neden açık bırakıyorsun” diyen şoföre sinirlenen sürücü, aracını otobüsün önüne kırarak aynasını parçaladı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde seferini yapan halk otobüsü yol kenarına park edilen kapalı kasa minibüs yüzünden yoluna devam edemedi. Minibüs sürücüsü kapısını açarak aracına bindiği esnada otobüs şoförü kornaya basarak tepki gösterdi.


"Kapıyı neden açık bırakıyorsun" sözüne sinirlenip aynayı kırdı
Otobüs şoförünün, "Kapıyı neden açık bırakıyorsun?" cümlesine "nasıl gireceğim?" diyerek karşılık veren minibüs sürücüsü öfkelendi. Kısa süreli tartışmanın ardından halk otobüsü şoförü yoluna devam etti. Kısa bir süre sonra harekete geçen minibüs şoförü, otobüsün önüne kırarak aracıyla da aynasını kırdı. Yoluna devam eden minibüs sürücüsü birkaç metre sonra durdu. Bunu gören otobüs şoförü de araçtan inerek minibüsün yanına gitti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da şehir magandası, trafikte sürücüsüyle tartıştığı halk otobüsünün aynasını kırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN