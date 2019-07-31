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İstanbul'da sokak ortasında sevgilisine şiddet uygulayan kadın kamerada!

İstanbul Maltepe’de otobüs durağında bekleyen bir kadın, erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen şahsa at arda tokat attı. Sokak ortasında kadının saldırdığı adam kendisini savunmakla yetindi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Maltepe'de otobüs durağında bekleyen bir kadın ile yanındaki erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kadın, tartıştığı adama herkesin içerisinde tokat attı, sırtına vurdu. Kadının sokak ortasında art arda vurduğu adam sakinliğini koruyarak kendisini savunmakla yetindi. Daha sonra adamın oradan uzaklaşmasıyla tartışma sonlandı.


O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın tartıştığı adama tokat atıyor, adam kadını tutarak kendini savunmaya çalışıyor.

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İstanbul'da sokak ortasında sevgilisine şiddet uygulayan kadın kamerada!
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