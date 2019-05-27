Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İstanbul'da trafikte terör estiren lüks araçlı maganda yakalandı

İstanbul Pendik’de lüks aracıyla trafikte drift terörü estiren C.S. adlı maganda polis tarafından yakalandı. 5010 lira para cezası kesilen şahsın sürücü belgesine 60 günlüğüne el konuldu.

İstanbul Pendik'de geçtiğimiz gün, bir şahıs lüks aracı ile trafikte drift yaparak terör estirmişti. Olayın basına yansımasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Adının C.S. olduğu öğrenilen şahıs, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahsa, 'herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi' maddesi kapsamında 5010 lira para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesine de 60 günlüğüne el konuldu. Şahıs, hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da trafikte terör estiren lüks araçlı maganda yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN