İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 150 bin uyuşturucu hap ele geçildi, 3 şüpheli tutuklandı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonuyla, uyuşturucu hap imal etmek üzere imalathane kurarak buradan İstanbul geneline satış yapma hazırlığında bulunan 3 kişi yakalandı. Düzenlenen operasyonlarla 150 bin adet uyuşturucu hap, 30 kilo bonzai hammaddesi (Fubinaca), suçtan elde edildiği değerlendiren yüklü miktarda para ile hap yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yakalanan H.C., S.Ç. ve yabancı uyruklu R.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Jandarmanın sıkı takibinden kaçamadılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 2018 yılında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, şüphelilerle bağlantılı olabileceği değerlendirilen H.C. isimli bir şahsın adeta imalathane kurarak, uyuşturucu hap (Ecstacy) imal ettiğini tespit etti. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; uyuşturucu hapların Tuzla'da bulunan bir depoda imal edildiği belirlendi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, H.C.'yi suçüstü yakaladı. Söz konusu depoda arama yapan ekipler 150 bin adet uyuşturucu hap (Ecstacy), 30 kilo Bonzai yapımında kullanılan Flora-5 adlı madde, 2 adet tabanca ve şarjör ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.



30 ton bonzai yapımı engellendi

Ele geçirilen 30 kilo Flora-5 adlı madde ile 30 ton bonzai uyuşturucu maddesi elde ediliyor. Jandarma ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyon sayesinde zehir tacirlerine ağır darbe vurularak, tonlarca uyuşturucu madde yapımı engellenmiş oldu.



Bağlantılı olduğu kişilere suçüstü yapıldı

Operasyon kapsamında H.C.'nin bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli şahıslara yönelik araştırmalarına devam eden jandarma ekipleri, S.Ç. isimli bir şüpheliyi de takibe aldı. S.Ç.'nin sık sık yanında bulunan yabancı uyruklu bir şahısla Tuzla ilçesinde bulunan Akfırat Mahallesi'ndeki bir apartmana giriş yaptığını belirledi. Adrese baskın düzenleyen jandarma ekipleri 11 kilo uyuşturucu madde (Amfetamin/Metanfetamin), 120 gram eroin, 1 adet hap baskı makinesi, 1 adet gıda karıştırıcı mikser, 2 adet hassas terazi ile bin 390 adet 100'lük Amerikan doları ele geçirdi.



Uyuşturucu haplarını sevimli göstermek istemişler

Evde aramalara devam eden ekipler 20 adet desenli hap kalıbı buldu. Zehir tacirlerinin; uyuşturucu maddeleri sevimli figürlerden oluşan bu desenli kalıplara basıp, çeşitli renklere boyayarak özellikle genç nüfusu hedef aldıkları, şekere benzeyen bu uyuşturucu haplar ile gençleri yavaş yavaş uyuşturucu batağına çektikleri ortaya çıktı.



Siyah dolarlarla sahtecilik

Ele geçirilen sahte ABD dolarlarının ise piyasada "Siyah Dolar" olarak kullanılacağı tespit edildi. Daha uluslararası suç çetelerinin kullandığı bu yöntemle, ABD doları özel bir siyah boya ile kaplanıp para olduğu gizleniyor. Daha sonra özel bir solüsyon ile temizlenerek orijinal haline geri getirilen dolarlar piyasaya sürülüyor. Ancak dolandırıcılar siyah fon kağıtlarını dolandıracakları kişiye özel olarak boyanmış ABD doları diye gösterip, yüklü miktarda para karşılığı satıyor. Dolandırıcılar ayrıca; buldukları müşterilere özel bir sunum yaparak, ellerinde bulunan siyah fon kağıtlarını özel solüsyonla temizliyormuş gibi yapıp, el çabukluğu ile gerçek ABD doları ile değiştiriyor. Elindeki gerçek ABD dolarını döviz bürosunda kontrol ettiren müşteri satıcıya güveniyor ve ardından yüklü miktarda para karşılığı, siyah fon kağıdını boyanmış gerçek ABD doları sanarak satın alıp dolandırılıyor.

Öte yandan, yakalanan 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.