İstanbul'da yengesine tecavüz ettikten sonra öldürüp yakan yabancı uyruklu zanlıya savcı müebbet istendi

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmaya, tutuklu sanık Eymen Omar katıldı. 4. duruşmada açıklanan esas hakkındaki mütalaaya göre 10 Ekim 2017'de meydana gelen olay şöyle oldu: Eymen Omar olay günü saat 14.00'de söz konusu eve geldi ve kapıyı çaldı. Kapıyı yengesi Lina Halid açtı. Evde otururlarken Lina Halid ile Eymen Omar arasında tartışma çıktı. Lina Halid diğer odaya kaçarak odanın kapısını kitledi. Ancak Eymen Omar odanın kapısını kırarak içeri girdi ve Lina Halid ile tartışmaya ve kavga etmeye devam etti. Kavganın ardından Eymen Omar, saç kurutma makinesinin kablosu ile Lina Halid'i boğdu. Yere düşen Lina Halid nefes alıp verdi ancak kendini kaybetti. Bu sırada Eymen Omar, Lina Halid'in parmağına takılı bulunan yüzüğü ve boynundaki kolyeyi aldı. Eymen Omar daha sonra Lina Halid'in boynuna dolanmış kablo sarılı vaziyetteyken, bu kablo ile Lina Halid'i evin diğer odasına sürükleyerek götürdü. Omar, Lina Halid nefes alıp verirken elbiselerini kendisiyle birlikte yakıp evden kaydoldu. Evde çıkan yangın üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Polis evin içerisinde sırtüstü yatan, boğazına kablo dolanmış vaziyette Lina Halid'i buldu.

SANIK HAKKINDA CİNSEL İSTİSMARDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI İSTENDİ

Savcı, sanığın "Nitelikli kasten öldürme" ve "Nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, ayrıca Lina Halid'in Adli Tıp Kurumu raporuna göre cinsel saldırıya maruz kaldığını, ancak cinsel saldırı suçundan sanık hakkında iddianamede dava açılmadığını belirterek, sanık hakkında 'cinsel saldırı' suçundan işlem yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

SANIĞIN EŞİNİN BERATİ İSTENDİ

Öte yandan sanık Emel Fersi hakkında diğer sanık Eymen Omar tarafından işlenen "Nitelikli kasten öldürme" ve "Nitelikli yağma" suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle cezalandırılması için kamu davası açıldığı belirtilen mütalaada, sanık Fersi'nin savunmasının aksine atılı suçlara iştirak ettiğine ve yardımda bulunduğuna dair mahkumiyetine yeterli kesin ve inandıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmesi istendi. Sanık Eymen Omar'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaaya karşı sanığın savunmasını hazırlaması için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.