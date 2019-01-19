İstanbul Kartal’da Barış Dalan’a ait lüks cipi çalan hırsızın vurulma anı kamerada

İstanbul Kartal'da 17 Ocak 2019 tarihinde saat 08.00 sıralarında Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait lüks cipi çaldıkları iddiasıyla korumayla arasında yaşanan kovalamaca sırasında Cemil Özel başından vurularak öldürülmüştü. Gözaltına alınan şüpheli Cemal G., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Cemil Özel'in öldürülme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünde iki ayrı sokaktan çıkan aracın kavşakta bir araya geldiği ve durduğu görülüyor. Cipin ön tarafta durması üzerine şüphelinin arkadaki siyah araçtan indiği ve koşarak cipin şoför koltuğu tarafına gittiği görülürken,bir süre sonra şüphelilerin telefonla konuştuğu yer alıyor.