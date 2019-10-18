İşte ABD ile varılan anlaşma sonrası Barış Pınarı Harekatı bölgesinden ilk görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile beraber başlattığı Barış Pınarı Harekatı bölgesinden ABD ile varılan anlaşma sonrası ilk görüntüler gelmeye başladı. İşte PKK/YPG'li teröristlere karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki son durum ve ABD ile varılan anlaşma sonrası ilk görüntüler...