İşte Hafter'in paralı askerleri! | Video

Darbeci Hafter'in paralı askerleri sosyal medyada ifşa oluyor. Libya'da başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatan gayrı meşru güçler başarısızlıklarının ardından yurt dışından paralı askerler ile anlaşmaya başladı. Darbeci General Hafter, durumu gizlemeye çalışsa da bölgede kayda geçen görüntüler gerçeği gözler önüne seriyor. Bir videoda yer alan silahlı paralı askerlerin Libya Arapçası dışında bir dil kullanması dikkat çekiyor. Üzerinde Hafter'in fotoğrafları bulunduğu savaş araçlarının yanında bulunan elleri silahlı askerlerin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılıyor.