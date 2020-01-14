İşte madde madde Libya'da ateşkes anlaşması

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde ilan edilen ateşkesi kalıcı hale getirmek üzere Moskova'da toplanan zirvede, taraflar dün akşam bir ateşkes metninde uzlaşmıştı. Darbeci Hafter ise anlaşma metnine imza atmadı. Peki anlaşmada hangi maddeler vardı?

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde ilan edilen ateşkesi kalıcı hale getirmek üzere Moskova'da toplanan zirvede, taraflar dün akşam bir ateşkes metninde uzlaşmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayez el Sarrac, anlaşmaya imza koydu. Ancak masanın diğer tarafındaki isyancı general Hafter, anlaşmayı imzalamak için bu sabaha kadar süre istedi. Rusya, bu sabah Hafter'in imza atmadan Moskova'dan ayrıldığını açıkladı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Peki ateşkes metninde hangi maddeler var:

1) 12 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkese koşulsuz olarak uyulması

2) Ateşkesin kalıcı olması için bütün saldırgan davranışlara son verilmesi ve askeri gerilimlerin azaltılması

3) İnsani yardımlara erişimin, teslimatının, depolanmasının ve dağıtımının sağlanması

4) Libya'daki BM destek misyonu tarafından öngörülen 5+5 askeri komisyonun üyelerinin belirlenmesi

5) Ulusal Diyalog Konferansı'na katılacak temsilcilerin belirlenmesi

6) Libya içi siyasi uzlaşı yöntemlerinin müzakereler yoluyla belirlenmesi

7) İlk çalışma grubunun toplantısının bu ay yapılması