İşte Müge Anlı'nın programında çarpıtılmaya çalışılan o anlar

Atv’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, 21 Ekim Pazartesi günü canlı olarak yayınlanan programda gerçek annesini aramakta olan Tümer İldemir’in yayından alınmasını sansür olarak gösterilmesi ve Anlı’nın Zazaca'ya “bilinmeyen bir dil” diyerek hakaret ettiği algısı oluşturulmasına tepki gösterdi.