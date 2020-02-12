İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu | Video
Soğuk hava nedeniyle 12 flamingo ölü bulundu. Göçmen kuşların uğrak noktası Konya Halkapınar'daki İvriz Baraj Gölü'nde soğuk hava şartları göçmen kuşları olumsuz etkiledi. İlçenin Simgesi olan flamingoları korumak için çalışma başlatıldı. Baraj gölüne ekmek ve yiyecek bırakıldı.
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