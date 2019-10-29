Web TV Haber İzmir Ödemiş'te 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı

İzmir Ödemiş'te 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı

29.10.2019 | 14:58

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına aynı anda 2 bin kişinin oynadığı zeybek oynadı.

Ödemiş'te 3 gün boyunca eğitim gören 12 yaşından büyük gönüllülerin katıldığı zeybek gösterisi ilgiyle izlendi.

Caddedeki kaldırımlar, evlerin balkonları ve pencereler, yüksek binaların tepeleri gösteriyi izleyenlerle doldu. Katılımcıların büyük bölümünün Atatürk'ün portresi ve imzası bulunan tişörtler giyerek sunduğu zeybek gösteri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırdı.

Kutlamalar, Saracoğlu Stadyumu'ndaki çeşitli okulların katılımıyla yapılan fon ve halk oyunları gösterileri ile şiir ve kompozisyonların okunmasıyla devam etti. Stadyumdaki törene Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Ödemiş Garnizon Komutanı Asteğmen Mustafa Beytaş da katıldı.

Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, törendeki konuşmasında "Türkiye Cumhuriyet'i kolay kurulmadı. Çeşitli badirelerden geçtikten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet kuruldu. Kendisi, bu Cumhriyet'i siz gençlere emanet etti. Sizlerin de bu emaneti sonuna kadar koruyacağınıza inanıyorum" dedi.

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