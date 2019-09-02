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İzmir'de 5 yaşındaki çocuk döverek öldürüldü!

İzmir'in Buca ilçesinde, polis ekiplerinin, Eymen Sadık Durak'ın (5) annesi M.D.'den (25), şiddet gördüğü ihbarı üzerine başlattığı araştırmada, çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polisin takibi sonucu yakalanan anne M.D.'nin verdiği ifadesinde Eymen'in, erkek arkadaşı S.E. (37) tarafından dövülmesi sonucu yaşamını yitirince elleri ve ayakları bağlanarak poşet içinde kullanılmayan bir tandır içine konulduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili anne M.D. ile erkek arkadaşı S.E. ve kardeşi E.E. gözaltına alındı.

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İzmir'de 5 yaşındaki çocuk döverek öldürüldü!
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