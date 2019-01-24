İzmir’de PKK operasyonu: 13 gözaltı!

İzmir'de PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettiği tespit edilen şüpheliler için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı arama ve yakalama kararı verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, çok sayıda fişek, doküman ve dijital materyaller de ele geçirildi.



Gözaltına alınanların sorgusu TEM şubesinde devam ediyor.