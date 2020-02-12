Jandarmadan helikopterli paylaşım | Video

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonlar ve deneme uçuşlarından görüntüler paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından "Gez oğlum, Vatanına göz dikeni ez oğlum! Dostun kim, düşmanın kim, sez oğlum! Tarihini şerefinle yaz oğlum" notuyla paylaşılan video içerisinde; personel intikali, deneme uçuşları, operasyonel faaliyet ve hedef imhaları görülüyor.