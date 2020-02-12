Web TV Haber Jandarmadan helikopterli paylaşım | Video

Jandarmadan helikopterli paylaşım | Video

Jandarmadan helikopterli paylaşım | Video
12.02.2020 | 10:49

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonlar ve deneme uçuşlarından görüntüler paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından "Gez oğlum, Vatanına göz dikeni ez oğlum! Dostun kim, düşmanın kim, sez oğlum! Tarihini şerefinle yaz oğlum" notuyla paylaşılan video içerisinde; personel intikali, deneme uçuşları, operasyonel faaliyet ve hedef imhaları görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den kadına şiddeti engellemek için cinayet işleyen Kadir Şeker hakkında flaş açıklama | Video 01:58
Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den kadına şiddeti engellemek için cinayet işleyen Kadir Şeker hakkında flaş açıklama | Video 12.02.2020 | 10:49
Jandarmadan helikopterli paylaşım | Video 00:53
Jandarmadan helikopterli paylaşım | Video 12.02.2020 | 10:49
Taciz ve ayrılık iddialarıyla iki ayrı rezidans kurşunlandı 3 tutuklu | Video 01:55
Taciz ve ayrılık iddialarıyla iki ayrı rezidans kurşunlandı 3 tutuklu | Video 12.02.2020 | 10:47
Bakırköylüler'den İBB'ye Yol Tepkisi! | Video 02:18
Bakırköylüler'den İBB'ye Yol Tepkisi! | Video 12.02.2020 | 10:45
Şırnak İdlib Devlet Hastanesi'nde yangın! | Video 01:01
Şırnak İdlib Devlet Hastanesi'nde yangın! | Video 12.02.2020 | 10:39
Doğu'da karla mücadele! | Video 01:54
Doğu'da karla mücadele! | Video 12.02.2020 | 10:35
Son dakika! Suriye sınırına askeri sevkiyat | Video 01:49
Son dakika! Suriye sınırına askeri sevkiyat | Video 12.02.2020 | 10:31
Yanlış teşhise 2 milyon tazminat | Video 03:21
Yanlış teşhise 2 milyon tazminat | Video 12.02.2020 | 10:15
Zigana Dağı'nda çığ düştü! | Video 02:53
Zigana Dağı'nda çığ düştü! | Video 12.02.2020 | 10:04
Hava durumu 12.02.2020 : Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Bugün hava nasıl olacak? | Video 01:30
Hava durumu (12.02.2020) : Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Bugün hava nasıl olacak? | Video 12.02.2020 | 10:15
Magazin gündeminde neler oldu? İşte ünlülerin Instagram paylaşımları | Video 02:49
Magazin gündeminde neler oldu? İşte ünlülerin Instagram paylaşımları | Video 12.02.2020 | 09:59
Son dakika! Teledolandırıcı çetesinin inine polis darbesi | Video 00:18
Son dakika! Teledolandırıcı çetesinin inine polis darbesi | Video 12.02.2020 | 09:54
Hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı ne kadar devam edecek? | Video 01:04
Hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı ne kadar devam edecek? | Video 12.02.2020 | 09:48
Motosikletliler trafiği birbirine kattı! Makas attı tek teker üzerinde gittiler | Video 01:08
Motosikletliler trafiği birbirine kattı! Makas attı tek teker üzerinde gittiler | Video 12.02.2020 | 09:29
Son dakika! Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya aşkı hakkında flaş açıklama! | Video 02:56
Son dakika! Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya aşkı hakkında flaş açıklama! | Video 12.02.2020 | 08:59
Son dakika! Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı hakkında Defne Samyeli'nin yaptığı açıklama olay oldu | Video 02:56
Son dakika! Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkı hakkında Defne Samyeli'nin yaptığı açıklama olay oldu | Video 12.02.2020 | 08:59
Elazığ'da bazı depremzedelere yardım ulaşmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı | Video 04:12
Elazığ'da bazı depremzedelere yardım ulaşmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı | Video 11.02.2020 | 22:58
Aileler direniyor, terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor...Bir aile daha evladına kavuştu | Video 01:41
Aileler direniyor, terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor...Bir aile daha evladına kavuştu | Video 11.02.2020 | 17:59
İdlib’de son durum ne olacak? 04:00
İdlib’de son durum ne olacak? 11.02.2020 | 17:42
Son dakika: Evlat nöbetinden sevindiren haber! Bir aile daha çocuğuna kavuştu | Video 01:39
Son dakika: Evlat nöbetinden sevindiren haber! Bir aile daha çocuğuna kavuştu | Video 11.02.2020 | 17:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN