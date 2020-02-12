Jandarmadan helikopterli paylaşım | Video
Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonlar ve deneme uçuşlarından görüntüler paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından "Gez oğlum, Vatanına göz dikeni ez oğlum! Dostun kim, düşmanın kim, sez oğlum! Tarihini şerefinle yaz oğlum" notuyla paylaşılan video içerisinde; personel intikali, deneme uçuşları, operasyonel faaliyet ve hedef imhaları görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:58
00:53
Jandarmadan helikopterli paylaşım | Video 12.02.2020 | 10:49
01:55
02:18
Bakırköylüler'den İBB'ye Yol Tepkisi! | Video 12.02.2020 | 10:45
01:01
Şırnak İdlib Devlet Hastanesi'nde yangın! | Video 12.02.2020 | 10:39
01:54
Doğu'da karla mücadele! | Video 12.02.2020 | 10:35
01:49
Son dakika! Suriye sınırına askeri sevkiyat | Video 12.02.2020 | 10:31
03:21
Yanlış teşhise 2 milyon tazminat | Video 12.02.2020 | 10:15
02:53
Zigana Dağı'nda çığ düştü! | Video 12.02.2020 | 10:04
01:30
02:49
Magazin gündeminde neler oldu? İşte ünlülerin Instagram paylaşımları | Video 12.02.2020 | 09:59
00:18
Son dakika! Teledolandırıcı çetesinin inine polis darbesi | Video 12.02.2020 | 09:54
01:04
01:08
02:56
02:56
04:12
01:41
04:00
İdlib’de son durum ne olacak? 11.02.2020 | 17:42