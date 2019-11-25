Web TV Haber Kaçak villa skandalında gelişme

Kaçak villa skandalında gelişme

25.11.2019 | 17:07

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun, İzmir Çeşme'nin Ildır Günkent sitesinde satın aldığı villa üzerinde kaçak yollarla yaptırdığı tadilat ile ilgili skandalın ortaya çıkmasının ardından, Çeşme Belediyesi kaçak villayı mühürledi.

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