Kaçak villa skandalında gelişme
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun, İzmir Çeşme'nin Ildır Günkent sitesinde satın aldığı villa üzerinde kaçak yollarla yaptırdığı tadilat ile ilgili skandalın ortaya çıkmasının ardından, Çeşme Belediyesi kaçak villayı mühürledi.
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