Web TV Haber Kahraman Türk Polisi yürümekte zorlanan yaşlı kadını kucağında taşıdı

Kahraman Türk Polisi yürümekte zorlanan yaşlı kadını kucağında taşıdı

17.10.2019 | 10:33

Türk Polisinden adına yakışır muhteşem hareket! Yürümekte zorlanan yaşlı kadını kucaklayarak taşıyan Türk Polisinin hareketi sosyal medyada olay oldu. İşte Kahraman Türk Polisi ve yürümekte zorlanan yaşlı kadının kucakta taşındığı o anlar...

Mardin Midyat'ta, Hükümet Konağı'na gelen 85 yaşındaki Adile Savcı'yı, yürümekte zorluk çektiğini gören polis memuru, kucağına alıp, taşıdı.
Midyat Hükümet Konağı'nda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'na torunu ile birlikte gelen Adile Savcı, yürümekte zorluk çekti. Savcı'nın yürüyemediğini gören görevli polis memuru da hemen yaşlı kadını kucağına aldı. Adile Savcı'yı kucağında SGK bölümüne götürerek, işlemlerini yaptırdı. Daha sonra da yeniden kucağına alıp, hükümet konağı önünde bekleyen otomobile taşıdı. Polis memuru, büyük takdir topladı.

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