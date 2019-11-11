Web TV Haber Kamışlı'daki Rus uçağı hareketliliği, Mardin Nusaybin'den böyle görüntülendi

Kamışlı'daki Rus uçağı hareketliliği, Mardin Nusaybin'den böyle görüntülendi

11.11.2019 | 17:23

Suriye'nin Kamışlı kentindeki havaalanına Rus kargo uçağının inişi ve kalkışı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Mardin Nusaybin'in karşısında yer alan Kamışlı'da, rejim kontrolündeki havaalanında 23 Ekim'de başlayan Rus kargo uçağı hareketliliği, bugün de sürdü. Kamışlı'da bulunan havaalanındaki Rus kargo uçağının öğle saatlerinde iniş ve kalkışı, Nusaybin'den görüntülendi.

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