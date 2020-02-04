Web TV Haber Kanal İstanbul çevresindeki yabancılar kim?

Kanal İstanbul çevresindeki yabancılar kim?

Kanal İstanbul çevresindeki yabancılar kim?
04.02.2020 | 15:31

Kanal İstanbul projesi çevresinde uzun zamandır bir hareketlilik var. Ancak bu hareketlilik yabancı bir hareketlilik. Binlerce kilometre uzaklıktan kalkıp Türkiye’ye gelerek Kanal İstanbul yapılmasın diyen yabancılar çevre halkını canından bezdirdi. Konuyla ilgili konuşan bölge halkından bir kişi, “Sayın Cumhurbaşkanımız Kanal İstanbul müjdesini verdikten sonra sokaklarımızda Almanlar, İngilizler, Hollandalılar, Belçikalılar, Amerikalılar gezmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul projesi etrafında oturan insanlar aynı zamanda tedirgin. Binlerce kilometre uzaklıktan Arnavutköy'de gelen yabancılar, propaganda ve eylem gerçekleştirmek için halkı kışkırtmaya çalışıyor. Özellikle Kanal İstanbul'a karşı ve aynı zamanda bölge halkına da baskı yaptıkları ortaya çıktı.

Bölgede yaşayan halkı "Sayın Cumhurbaşkanımız Kanal İstanbul müjdesini verdikten sonra sokaklarımızda Almanlar, İngilizler, Hollandalılar, Belçikalılar, Amerikalılar gezmeye başladı. Kahve kahve gezerek insanlara Kanal İstanbul'un zararlı olduğunu, bu konuda karşı çıkılması gerektiği konusunda baskı yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

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