Kar ve tipi mahsur bıraktı...Hatay'da yolda kalanlar kurtarıldı | Video
Kar ve tipi geçit vermedi. Mahsur kalanlar için ekipler seferber oldu. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde sürücüler mahsur kaldı. Yardım bekleyen vatandaşlara kısa sürede ulaşıldı. Doğu'da yolları kapalı olan köylerdeki hastalar için helikopterler havalandı.
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