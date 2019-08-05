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Karamürsel Emniyet Müdürlüğünün arka sokağında lav silahı ve el bombaları bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasının arka sokağında bırakılan ve üzerinde "Sakın açmayın polise teslim edin" yazan çuvaldan 5 el bombası ve 1 adet lav silahı çıktı.

Olay sabah saat 10.00 sıralarında Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Gülbaş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün arka sokağı olan Gülbaş Sokak üzerinde çöp kutusu yanında "Sakın açmayın polise teslim edin" yazan şüpheli bir çuval gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi. Özel ekipman giyerek pakette inceme yapan bomba imha ekipleri, çuvalın içinde 5 el bombası ve 1 adet lav silahı olduğunu tespit etti. El konulan mühimmat menşeinin ve bırakan şahısların belirlenmesi için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Karamürsel Emniyet Müdürlüğünün arka sokağında lav silahı ve el bombaları bulundu
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