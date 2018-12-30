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Kars Sarıkamış'da kayak merkezinde kayakçılar telesiyejde 2 saat mahsur kaldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde elektrikler kesilince, kayakçılar telesiyejde mahsur kaldı.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde elektrik kesilince, 80'e yakın kişi telesiyejde mahsur kaldı. Kayak merkezine sevk edilen ekipler kurtarma çalışmasında bulundu. Arızanın giderilmesi üzerine yaklaşık 2 saat sonra telesiyej yeniden çalıştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kars AFAD Müdürü Oktay Aygan, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyej hattında mahsur kalan yaklaşık 70-80 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Öte yandan, Kars Valisi Türker Öksüz: Arızaya kısa sürede müdahale edildi. Sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız bulunmuyor.

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Kars Sarıkamış'da kayak merkezinde kayakçılar telesiyejde 2 saat mahsur kaldı
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