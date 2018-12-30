Kars Sarıkamış'da kayak merkezinde kayakçılar telesiyejde 2 saat mahsur kaldı

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde elektrik kesilince, 80'e yakın kişi telesiyejde mahsur kaldı. Kayak merkezine sevk edilen ekipler kurtarma çalışmasında bulundu. Arızanın giderilmesi üzerine yaklaşık 2 saat sonra telesiyej yeniden çalıştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kars AFAD Müdürü Oktay Aygan, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyej hattında mahsur kalan yaklaşık 70-80 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Öte yandan, Kars Valisi Türker Öksüz: Arızaya kısa sürede müdahale edildi. Sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız bulunmuyor.