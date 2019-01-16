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Kaş'ta tekneler fırtınadan zarar gördü

Antalya’nın Kaş ilçesinde etkili olan fırtına maddi hasara yol açtı. Karada bulunan bazı tekneler fırtınada devrildi.

Antalya Kaş'ta iki gün boyunca etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, birçok tekne zarar gördü. Kaş Limanı'nda karaya çekili bulunan bir tekne fırtına nedeniyle devrildi. Kalkan Limanı'nda ise dev dalgalar sonucu karadaki tekneler yan yattı.


İlçede dün etkili olan fırtınayla oluşan dev dalgalar, Kaş Limanı'nda bakım ve onarım yapılmak üzere karaya çekilen 'Güzellik' adlı tekneyi devirdi. Kalkan Limanı'nda da 6 tekne bakım alanında yan yattı. Tekne sahipleri korku dolu anlar yaşarken, maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Kaş Belediyesi ekiplerince teknelerin devrildiği alanda temizlik çalışması başlatıldığı bildirildi.

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Kaş'ta tekneler fırtınadan zarar gördü
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