Kayınpeder ile eski damadın silahlı kavgası kameraya yansıdı

Olay, Hendek ilçesi Osman Yılmaz Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, kayınpeder N.G., isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eski damadı Kemal Karadeniz'i silahla vurarak yaralamış, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen kayınpeder N.G. isimli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



Yaşanan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde silah bulunan ikilinin tartışması ve daha sonra kayınpederin eski damadın silahla ayağına sıkması ve darp etmesi gözüküyor.