Kazakistan'ın 28. Bağımsızlık Günü kutlamaları yapıldı
Orta Asya'nın hızla gelişen ülkelerinden ve dünyanın 30 gelişmiş ülkesi arasına girmeyi hedefleyen Kazakistan, bağımsızlığının 28. yılını kutluyor. Kazak Türkleri vakfı ve gençlik kollarıyla düzenlenen Kazakistan'ın 28. Bağımsızlık günü, Zeytinburnu'nda kutlandı.
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