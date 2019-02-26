Kemal Kılıçdaroğlu’nun tehdit ettiği adam A Haber’e konuştu ve ibretlik olayı anlattı

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, İstanbul Beyoğlu'nda 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaşırken mikrofonu vatandaşlara uzatarak fikirlerini sordu. Doğma büyüme İstanbullu olduğu belirten bir vatandaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek; Kılıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürü olduğu dönemde SGK hastanesinde yaşadığı sıkıntıları anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun SGK müdürlüğü yıllarında SGK hastanesinde ameliyat olduğunu ve yaşadığı zulmü anlatan vatandaş hakkını helal etmeyeceğini söyledi. GSK hastanesinde sakat kaldığını SGK Genel Müdürü Kılıçdaroğlu'nun kedisine o zaman söylediklerini ve kendisine nasıl tehditte bulunduğunu anlattı. Ömrünü bir engelli olarak yaşamaya hazırlanırken bir doktor sayesinde iyileştiğini anlatan vatandaş konuşurken gözyaşlarını hakim olamadı. Eski Türkiye günlerinde yaşadıklarını paylaşan vatandaş Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin üyesi olduğunu söyleyenlerin PKK ile işbirliği yapmalarını da hazmedemediğini belirtti.