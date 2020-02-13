Web TV Haber Kendine kızan annesine sinirlendi evi terk etti...3 gündür haber alınamıyor | Video

Kendine kızan annesine sinirlendi evi terk etti...3 gündür haber alınamıyor | Video

Kendine kızan annesine sinirlendi evi terk etti...3 gündür haber alınamıyor | Video
13.02.2020 | 11:56

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşayan Nermin-Yüksel çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Didem, annesiyle tartışması üzerine evi terk etti. Didem'in eve dönmesini bekleyen ailesi kızlarının eve gelmemesi üzerine Aşkale İlçe Polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kayıp kızı bulmak için seferber oldu. Akşam saatleri itibariyle ekipler İlçe merkezindeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Didem'in en son Aşkale-Erzincan karayolu Bölge Trafik mevkine doğru gittiği tespit edildi. Bir taraftan ilçe merkezinde gidebileceği adresler ekipler tarafından tek tek kontrol edilirken diğer yandan Karasu Nehri başta olmak üzere Erzincan istikameti sabah gün ışıyana kadar didik didik arandı.

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