Kendisine kötü davrandığını iddia ettiği babaannesini bıçaklayarak öldürdü

Olay, bugün sabah saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi 8216 Sokak'taki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede meydana geldi. İlker İmer birlikte yaşadığı babaannesi Mürvet İmer'le kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İlker İmer, babaannesini bıçakladı. Yaşlı kadın kanlar içerisinde kalırken, cinayet zanlısı torun evden çıkarak sokaktaki kahvehaneye oturup sigara içti. İmer daha sonra kahvehanenin önündeki simitçiye 'Polisi ara, babaannemi öldürdüm' dedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay gelen polis, eve girdiğinde babaannenin öldüğünü belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan İlker İmer'in, ilk ifadesinde babaannesiyle birlikte yaşadıklarını ve yıllardır kendisine kötü davrandığını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.