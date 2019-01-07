Kilis'te polisler Arapça kursunda dil öğrenmeye başladı

Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran Kilis'te, kamu görevlilerinin Arapça bilmemesi nedeniyle Suriyeliler ile polisler arasında iletişimde sıkıtı yaşanması yüzünden Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Lider Akademi ve doğru cevap eğitim kurumlarının desteği ile 'Sen Konuş, ben anlıyorum" isimli pratik ve teorik Arapça dil kursu ile suç soruşturması yürüten kolluk personeli ile Suriyeliler arasında lisandan kaynaklanan sorunların en aza indirilmesi amacıyla 70 polis memurunun katılımı ile kurs başladı.



Kursa katılan polisler, Kilis'te Suriyelilerin sayısının fazla olması nedeniyle olaylarda iletişim kurmakta zorluk çekildiğini Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü organizesinde açılan Arapça kursuna gönüllü olarak katıldıklarını ifade ettiler.



Lider Akademi Sahibi Levent Kuş, Arapça kursu ile ilgili olarak emniyetten kendilerine talep geldiğini ifade ederek, "Kendi eğitim kurumlarımız da lojistik ve yer açısından öğretmen desteği veriyoruz. Projenin amacı Kilis'te görev yapan emniyet mensupları sorunları çözmekte Suriyeliler ile dil bakımdan sorun yaşamalarından kaynaklandı. Bu sorunu çözmek için eğitim kurumlarımızda öğretmenlerimiz emniyet mensuplarına her gün günde 3 saat olmak üzere sabah ve öğle arası yaklaşık 3 saat süren eğitim veriliyor. Arapça kursu 30 gün sürecek. Her gün değişik gruplar halinde eğitim devam ediyor. Bu projede dersler günlük konuşmalar kelimeler, polislere yardımcı olacak, güncel konular öğretiliyor" diye konuştu.