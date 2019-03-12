Kırşehir'de İstiklal Marşı okununca ayağa kalkan tekerlekli sandalyedeki engelli gözleri yaşarttı!

Kırşehir'de saygı Duruşu ve İstiklal Marşının anons edilmesiyle yanında bulunan kişinin kollarından tutarak ayağa kalkan Duman'ın davranışı sosyal medya hesaplarında ilgi ile takip edildi. Program sonunda açıklamada bulunan bedensel engelli Duman, yüzde 100 oranında engelli olduğunu anlattı.Duman açıklamasında, "Ayağımdan felç oldum. Yüzde 100 engelliyim. Kanser hastasıyım. İstiklal Marşını duyunca duygulandım. Ağladım. Normalde ayağa iki kişi ile zor kalkıyorum. İstiklal Marşını duyunca tek başıma kalkabildim" dedi.