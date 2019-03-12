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Kırşehir'de İstiklal Marşı okununca ayağa kalkan tekerlekli sandalyedeki engelli gözleri yaşarttı!

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesinde İstiklal marşı okunmaya başlayınca tekerlekli sandalyedeki engelli Kazım Duman, gösterdiği saygı ve azmi ile görenlerin gözlerini yaşarttı. İstiklal Marşı'na ayakta göz yaşları içinde eşlik eden engelli Kazım Duman, "Ağladım... İstiklal Marşını duyunca ayağa kalktım" dedi.

Kırşehir'de saygı Duruşu ve İstiklal Marşının anons edilmesiyle yanında bulunan kişinin kollarından tutarak ayağa kalkan Duman'ın davranışı sosyal medya hesaplarında ilgi ile takip edildi. Program sonunda açıklamada bulunan bedensel engelli Duman, yüzde 100 oranında engelli olduğunu anlattı.
Duman açıklamasında, "Ayağımdan felç oldum. Yüzde 100 engelliyim. Kanser hastasıyım. İstiklal Marşını duyunca duygulandım. Ağladım. Normalde ayağa iki kişi ile zor kalkıyorum. İstiklal Marşını duyunca tek başıma kalkabildim" dedi.
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Kırşehir'de İstiklal Marşı okununca ayağa kalkan tekerlekli sandalyedeki engelli gözleri yaşarttı!
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