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Kırşehir'de yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü

Kırşehir'de Ankara istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan Elazığ firmasına ait otobüs, Ankara-Kayseri kara yolu Türbe Kavşağında otomobili altına alarak sürükledi. Kara yolunda meydana gelen kaza da 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Ankara istikametinden gelen Gürkan İlağ'ın kullandığı 60 NR 060 plakalı otobüs Ankara-Kayseri kara yolunda seyir halinde iken şehir merkezinden çıkan Emre Aydın'ın kullandığı 40 AN 089 plakalı otomobili Kırşehir Türbe Kavşağında altına alarak yaklaşık 60 metre sürükledi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden yaralı olarak çıkarılan Burcu (18) ve Yıldız (53) Gökoğuz, kaldırıldıkları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.


Kazanın ardından hastaneye gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirince acil serviste müdahale edildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolunun bir şeridi, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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Kırşehir'de yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 ölü
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