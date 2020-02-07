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Kız çocukları çete kurdu, kan donduran görüntüler ortaya çıktı | Video

Kız çocukları çete kurdu, kan donduran görüntüler ortaya çıktı | Video
07.02.2020 | 11:57

Denizli’de 3 genç kızın çocuk yaştaki iki kız çocuğunu sokak ortasında tekme ve yumruklarla dövdüğü görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü. Genç kızların, çocukları saçlarından yerlerde sürükleyip, kafalarına tekme atıkları anlar işkence sahnelerini aratmadı. Görüntüleri izleyip kızının acımazsız dayak yediğini gören çocuklardan birinin babası ise polise giderek şikayetçi oldu. Dehşet verici olay Pamukkale ilçesinde yaşandı. Geçtiğimiz hafta 12 yaşındaki S.S. isimli ortaokul 8. sınıf öğrencisi, oyun parkında tanımadığı 3 genç kız tarafından sebepsiz yere dayak yediğini öne sürerek babası F.S.’ye olayı anlattı. Bunun üzerine F.S., kızını da yanına alarak darp raporu alıp karakola giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından baba kızını döven şahısların A.C., N.C. ve A.K. olduğunu öğrendi. Ardından genç kızların sosyal medya hesaplarını araştıran baba F.S., izlediği görüntüler karşısından dehşete düştü. Görüntülerde A.C. (16), N.C. (16) ve A.K. (17) isimli gençlerin kızı ile birlikte ismi henüz tespit edilemeyen ancak o da 13 yaşında olan bir başka kız çocuğunu daha acımasızca dövdüğünü gördü. Ağzı, burnu kanlar içinde kaldıysa da korkudan sesini dahi çıkaramadı Görüntülerde 3 genç, S.S.’yi oyun parkında ağzı ve burnundan kan gelene kadar döverken, gençlerin erkek arkadaşları ise bu anları cep telefonu ile kayıt altına alıyor. Kızlardan birinin S.S. dayak yerken gülümsemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Ağzı ile burnu kanlar içinde kalan S.S.’nin ise hayli korktuğu ve korkusundan bağırmak bir yere sesini dahi çıkaramadığı görülüyor. S.S., darp edildikten sonra babasının yanına giderek olayı anlatması neticesi baba F.S., polise giderek şikayetçi oldu. “13 yaşındaki kız çocuğunu saçlarından tutup yerde sürüklediler, kafasına tekmeler attılar” A.C., N.C. ve A.K., isimli 3 genç kızın S.S.’den sonra yine aynı mahallede oturan ve ismini vermek istemeyen 13 yaşındaki bir başka ortaokul öğrencisini daha acımasızca darp ettiği ortaya çıktı.

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